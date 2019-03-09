وزيرة الخارجية الكندية تشيد بدعم الولايات المتحدة لبلادها في الأزمة مع الصين

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أشادت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، الجمعة بدعم الولايات المتحدة السياسي لكندا في الأزمة الحالية المثارة مع الصين بشأن اعتقال المسؤولة المالية لشركة هاواوي الصينية منج وان تشو.

وقدمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا من الحزبين هذا الاسبوع يُثني على كندا لدورها فى القبض على منج وان تشو للوفاء بطلب الولايات المتحدة تسلميها.

وتطلب الولايات المتحدة تسليم منج بتهم تتعلق بالاحتيال، فيما يتعلق بانتهاك العقوبات على إيران، وهى الاتهامات التي ترفضها الصين.

وقالت فريلاند إن كندا تقدر الجهد الأمريكي ودعوة الحزبين إلى أن تطلق الصين سراح الكنديين مايكل سبافور ومايكل كوفريج ، اللذين سجنتهما سلطات بكين بعد اعتقال منج.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، في مؤتمر صحفي في بكين في وقت سابق اليوم، ان بلاده ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للدفاع عن الشركات الصينية والمواطنين في الخارج ضد "القمع السياسي المتعمد".