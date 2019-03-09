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المفوض السامي الهندي لدى باكستان يعود اليوم إلى إسلام آباد

أ ش أ
نشر فى : السبت 9 مارس 2019 - 9:51 ص | آخر تحديث : السبت 9 مارس 2019 - 9:51 ص

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن مفوضها السامي لدى باكستان أجاي بيساريا سيعود اليوم السبت إلى إسلام آباد، وذلك بعد أن كان تم استدعاؤه إلى نيودلهي للتشاور عقب الهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم "كشمير" وأسفر عن مقتل 40 من قوات الشرطة الهندية.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية رافيش كومار قوله إن المفوض السامي للهند لدى باكستان سيعود إلى إسلام آباد بعد انتهاء مشاوراته في الهند، مضيفا أنه سيصل اليوم إلى إسلام آباد ويستأنف مهام عمله.

كانت سيارة محملة بالمتفجرات قد استهدفت في 14 فبراير الماضي حافلة تقل القوات الهندية في مدينة "سريناجار" الواقعة في الشطر الهندي من إقليم "كشمير"؛ ما أدى إلى مقتل 40 من القوات الهندية.. فيما أعلنت جماعة "جيش محمد" مسئوليتها عن هذا الهجوم، وألقت نيودلهي باللوم على باكستان التي نفت أي دور لها في الهجوم.


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