ترامب: مايكل كوهين طلب مني مباشرة عفوا رئاسيا

- الرئيس الأمريكي يصف محاميه السابق بـ"المزور".. ويهاجم تغطية الإعلام لقضية مانافورت

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن محاميه السابق، مايكل كوهين، طلب منه "مباشرة" اصدار عفو رئاسي، بما يتناقض مع ما أدلى به كوهين في شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "المحامي السئ والمزور مايكل كوهين قال في شهادته تحت القسم إنه لم يطلب عفوا رئاسيا.

محاموه كذبوه، وهو كاذب، لقد طلب مني مباشرة عفوا رئاسيا، وأنا رفضت، وكذب مجددا فقد كان يتوق للعمل في البيت الأبيض"، بحسب صحفية "ذا هيل" الأمريكية.

بدوره، قال رودي جولياني، محامي ترامب أن كوهين طلب إعفاء رئاسيا، معتبرا أن شهادته أمام المجلس تعتبر شهادة "مزورة".

وأضاف جولياني أن ترامب أبقى على كوهين لأنه "شعر بالأسف عليه"، لأنه لم يمتلك مهارات المحامين وأن الرئيس الأمريكي كان يعطي المهام القانونية لمحامين آخرين، ويترك له المسائل الصغيرة الأشبه بالعلاقات العامة.

وكان لاني دافيس، محامي كوهين، قال في بيان أن موكله طلب من محاميه السابق تقصي سبل الحصول على إعفاء رئاسي من ترامب كما أنه كان منفتحًا على فكرة الإعفاء بعد مداهمة المحققين لمنزله ومكتبه.

وكان كوهين أكد أمام لجنة الرقابة والإصلاح التي أدلى بشهادته أمامها أنه "لم يطلب مطلقا، ولم يقبل" بعفو رئاسي للافلات من الجرائم المالية التي تلاحقه.

إلى ذلك، أعرب ترامب عن "حزنه الشديد" إثر الحكم الذي صدر بحق المدير السابق لحملته الانتخابية، بول مانافورت الذي حُكم عليه بالسجن ما يقرب من أربعة أعوام في جرائم تتعلق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين: "أشعر بالأسف الشديد على بول مانافورت، أعتقد أن تلك الفترة صعبة للغاية بالنسبة له"، مشددا على أنه لم يبحث قط فكرة اصدار إعفاء رئاسي له.

وأشاد ترامب بتصريحات القاضي الذي اصدر الحكم، معتبرا أن حكمه برأ حملته من أي تواطؤ مع روسيا خلال الانتخابات الرئاسية 2016 نظرا إلى أن الحكم جاء على الجرائم المالية فقط، إلا أن الرئيس الأمريكي يبدو كما لو أنه أساء تفسير كلام القاضي، الذي أكد أن مثول مانافورت لا علاقة له بقضية التواطؤ مع الحكومة الروسية بهدف التأثير على الانتخابات، أي أنه لا يبرأ ترامب وحملته من القضايا الموجهه إليهما.

وصعّد ترامب هجومه على وسائل الإعلام لتغطيتها القضية الخاصة بمانافورت، قائلا في تغريدة على "تويتر": "لا يمكنني تصديق مستوى الكذب في الإعلام، أصبحت خارجة عن السيطرة تماما، ولكننا نربح على الرغم من ذلك".