الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بجميع الأنحاء.

ونشهد، اليوم الثلاثاء، طقسا حارا نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على أن يكون شديد البرودة ليلا على كل المحافظات.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أن فرص سقوط الأمطار منعدمة على جميع الأنحاء، مع عدم وجود فرص لتكون شبورة مائية صباحا على كل المحافظات، موضحة أن حركة الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط أحيانا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فتسجل على القاهرة 30 درجة للعظمى و17 للصغرى، والوجه البحري 30 درجة للعظمى و17 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 29 درجة للعظمى و16 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 26 للعظمى و14 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى و17 للصغرى، وشمال الصعيد 31 للعظمى و15 درجة للصغرى، وجنوب الصعيد 34 للعظمى و15 للصغرى.