قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الدولة تصرف على الطريق الدائري 10 ملايين جنيه للتطوير، إضافة إلى أربعة ملايين أخرى لتعويض الأهالي.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة تصرف هذه الأموال لتسهيل حركة المواطنين، ذاكرًا أن الطريق الدائري يخرج منه 14 شريانًا رئيسيًا في الاتجاهات المختلفة.

ولفت إلى أن تعويض السكان منفصل عن التعويض عن ملكية الأرض، مؤكدًا أن صاحب الملكية الخاصة الذي يمتلك المستندات لملكيته يأخذ تعويض عن الأرض بجانب التعويض عن السكن.

وشدد على أن البناء في حرم الطريق الدائري ممنوع تمامًا، مشيرًا إلى وجود توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم تعويض اجتماعي حتى لمن يسكن في وحدة سكنية مخالفة دون رخصة على أرض الدولة.

وأوضح أنه سيتم تعويض القاطنين بمبلغ مجز يقدر بـ40 ألف جنيه للحجرة، مضيفًا: «مش هنسيب الناس ولا هنرميهم في الشارع»، بحسب تعبيره.

وأكد أن تطوير الطرق مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، معقبًا: «لو موسعناش الطريق دلوقتي مش هنعرف نعمله بعدين»، على حد قوله.

وذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة المصرية هي من تدفع التعويضات لأصحاب الملكيات بعد تقدير قطعة الأرض، مستطردًا: «كل واحد بياخد حقه، المالك والساكن».

وأجرى وزير النقل كامل الوزير، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع التطوير، والتقدم في تنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي الواقعة في نطاق توسعة الطريق.

وتفقد الوزير المسافة من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كيلومترًا وتابع التقدم في أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل، كما تابع التقدم في أعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول كيلومتر واحد ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات وحيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى.