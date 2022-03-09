 المركزي الروسي: البنوك لن تبيع عملات أجنبية.. وحد السحب اليومي 10 آلاف دولار - بوابة الشروق
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المركزي الروسي: البنوك لن تبيع عملات أجنبية.. وحد السحب اليومي 10 آلاف دولار

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 12:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 12:41 م

حظر البنك المركزي الروسي قيام البنوك ببيع العملات الأجنبية للأفراد، كما قرر أن يكون حد السحب من الودائع القائمة بعملات أجنبية عند عشرة آلاف دولار، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم الأربعاء.

وأكد البنك، وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن جميع الأموال في الحسابات أو الودائع بالعملات الأجنبية ستظل محفوظة وبعملة الإيداع.

ويمكن للعميل سحب ما يصل إلى عشرة آلاف دولار أمريكي بالنقد الأجنبي، بينما سيحصل على بقية الأموال بالروبل بسعر صرف السوق في يوم السحب.

ولفتت الوكالة إلى أن نحو 90% من الحسابات بالعملات الأجنبية لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار، ما يعني أن 90% من أصحاب الأموال سيكونون قادرين على الحصول على أموالهم بالكامل نقدا بالعملة الأجنبية.

ولن تقوم البنوك ببيع العملة الأجنبية نقدا للأفراد خلال الفترة التي تكون فيها هذه القواعد سارية. بينما سيكون من الممكن شراء العملات الأجنبية بالروبل في أي وقت وبأي مبلغ.

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