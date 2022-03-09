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الأمم المتحدة: لا دليل على إنتاج أوكرانيا أسلحة دمار شامل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 10:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 10:55 م

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم الأربعاء، إن المنظمة الدولية ليس لديها دليل على ما يتردد بشأن عمليات إنتاج أسلحة دمار شامل لدى أوكرانيا.

وأضاف المتحدث أن منظمة الصحة العالمية "ليس لديها علم بأي نشاط تقوم به حكومة أوكرانيا ، يتعارض مع التزاماتها بمقتضى المعاهدات الدولية ، بما يشمل الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية."

ويأتي بيان الأمم المتحدة في أعقاب مزاعم روسية بأن أوكرانيا تقوم بتطوير أسلحة نووية أو بيولوجية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هناك شبكة من المعامل البيولوجية في أوكرانيا تعمل نيابة عن وزارة الدفاع الأمريكية، وهي مزاعم وصفها البنتاجون بأنها "عبثية" و"مثيرة للضحك" و"غير حقيقية".

وقال خبراء أمن من إحدى الحكومات الغربية إن روسيا ربما تلجأ إلى استخدام أسلحة غير تقليدية في أوكرانيا، على خلفية هذه الاتهامات التي ساقتها موسكو، وهي استراتيجية جرى تطبيقها في سوريا.

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