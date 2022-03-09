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كشف ملابسات تداول فيديو لمشادة بين أشخاص وإشهار سلاح أبيض ببورسعيد

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 12:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 12:24 ص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً حدوث مشادة كلامية بين بعض الأشخاص وإشهار سلاح أبيض بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد.

وبالانتقال والفحص، توصلت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزهور إلى تحديد وضبط المعنيين بالواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية- وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض "سكين"، وتبين حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة، ولم يحدث ثمة إصابات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بعدم تحريرهم ثمة محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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