زيلينسكي يتهم روسيا بمهاجمة مستشفى للولادة في ماريوبول

اتهمت أوكرانيا روسيا بمهاجمة مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول المحاصرة.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو على موقع تويتر أظهر العديد من أجنحة المستشفي وقد تعرضت لتدمير كامل.

وقد أصاب مقذوف أو أكثر أو قنابل ساحة مجمع المستشفى، وفقا للفيديو. وتسببت قوة الانفجار في تحطم النوافذ كما دمرت الأثاث والأبواب. وقد تناثر الحطام في المنطقة المحيطة بالمبنى.

ولم يرد على الفور تعليق من الجيش الروسي، إلا أن موسكو نفت بشكل متكرر مهاجمة أهداف مدنية.

وكتب زيلينسكي "هجوم للقوات الروسية على مستشفى للولادة. هناك أشخاص وأطفال تحت الأنقاض".