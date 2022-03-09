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تعتزم الحكومة الأوكرانية، حظر تصدير السلع الزراعية الرئيسية بما في ذلك القمح والذرة والحبوب والملح واللحوم، لمنع حدوث أزمة إنسانية في أوكرانيا، وفقا لقرار مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء.

وبحسب القرار، "يحظر" الآن تصدير الشوفان والدخن والحنطة السوداء والسكر والملح والقمح واللحوم وكذلك الماشية ومشتقاتها من أوكرانيا.

وجاء في بيان مجلس الوزراء: "هذا يعني فرض حظر فعلي على التصدير"، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

بدوره، قال وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني رومان ليشينكو إن الخطوات قد اتخذت "لمنع حدوث أزمة إنسانية في أوكرانيا" و"تلبية احتياجات السكان في المنتجات الغذائية الهامة".

وتعد أوكرانيا من أكبر موردي المنتجات الزراعية في أوروبا، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية.

وارتفعت أسعار القمح في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ووصلت إلى أسعار لم نشهدها منذ عام 2008.