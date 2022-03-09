وزيرة الدفاع الألمانية تنتقد مقترح بولندا إرسال مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا

انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت مقترح بولندا الخاص بتوريد محتمل لمقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا.

وخلال وجودها في مدينة إفرو الفرنسية، قالت الوزيرة التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" من المهم للغاية أن يتحرك (حلف شمال الأطلسي) الناتو بالتنسيق مع بعضه بعضا، فهذا كان مصدر قوتنا ويجب أن يبقى كذلك أيضا".

وأضافت لامبرشت: "ولذلك، من المهم إرسال إشارة واضحة مفادها أن هذ المقترح لم يقابل باهتمام من أي طرف في الناتو".

وفي الوقت نفسه، أكدت لامبرشت وقوف بلادها بشكل متضامن إلى جانب أوكرانيا، مشيرة إلى أن ألمانيا وردت أسلحة إلى أوكرانيا وأنها تدرس القيام بتوريدات أخرى.

وشهدت لامبرشت مع نظيرتها الفرنسية فلورنس بارلي دخول سرب نقل جوي ألماني-فرنسي الخدمة في مدينة إفرو.

ووصفت لامبرشت قرار الحكومة الألمانية تخصيص صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو للجيش بأنه يمثل تحولا على صعيد السياسة الأمنية للبلاد، وقالت إن هناك الكثير يتحتم القيام به، مضيفة أنه سيتم التحدث مع البرلمانيين في الأيام المقبلة.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالقول إن من المهم للغاية أن يكون الجنود مجهزين بشكل جيد "وهذا يتطلب الكثير من التحسين".