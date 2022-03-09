قرينة الرئيس تكرم عددًا من النماذج المصرية الملهمة خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية

كرمت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عددًا من الرموز والنماذج المصرية الملهمة، وذلك على هامش الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي عقد تحت شعار "المرأة المصرية أيقونة النجاح".

وقامت انتصار السيسي، بتكريم الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي والتي كانت من رائدات العمل الخيري في مصر حيث أسست جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر وتسلمت الجائزة ابنتها رودينا ياسين محمد بسيوني .

كما قامت بتكريم اسم أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى "الناس" الخيري لعلاج الأطفال بالمجان ومن أهم النساء المحاربات لحقوق المرأة المصرية، وليلى هاني سالم عضو مجلس الأمناء لمستشفى "بهية" التي تعالج السيدات اللاتي يعانين من الإصابة بسرطان الثدي بالمجان ومدافعة نشطة للغاية عن حقوق الحيوان.

كما كرمت قرينة رئيس الجمهورية، الراحلة علا لطفي غبور والتي كرست حياتها للعمل الخيري فتبنت فكرة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال إلى أن تم افتتاح 75375، كما أسست أيضا جمعية أصدقاء معهد الأورام وغيرها من المبادرات والجمعيات وتسلمتها ابنتها الأستاذة دينا رؤوف كمال حنا غبور .