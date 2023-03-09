EOG Resources الأمريكية تتطلع للاستثمار في مصر للبحث عن البترول والغاز

التقى طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مسئولي شركة EOG Resources، إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال البحث والإنتاج وخاصة طرق الإنتاج غير التقليدية، وضم اللقاء جي باتوودز رئيس الأعمال الدولية بالشركة، وجو كورينك نائب الرئيس لتنمية الأعمال بحسب بيان وزارة البترول اليوم.

وأعرب مسئولو الشركة الأمريكية، عن رغبتها في بدء استثمارات لها في مصر لأول مرة للبحث والإنتاج للبترول والغاز، في ضوء خطط الشركة في استغلال الفرص الواعدة لزيادة الإنتاج.

ومن جانبه رحب الوزير بالاهتمام الذي أبدته الشركة بالاستثمار في قطاع البترول والغاز في مصر، ودعا الملا لعقد اجتماع موسع قريباً لمناقشة الجوانب الفنية وتقييم الفرص والخيارات المتاحة أمام الشركة للاستثمار فى مصر.

كما اجتمع الملا، مع جورج ماكسويل الرئيس التنفيذي لشركة ڤالكو إنرجي الأمريكية، التي بدأت الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف للبترول والغاز في مصر بعدد من مناطق الامتياز بمنطقتي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية بعد اندماج شركة ترانس جلوب الكندية مع الشركة الأمريكية، وتناول اللقاء موقف أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق امتياز الشركة، كما أعربت شركة ڤالكو إنرجي التي تمتلك محفظة استثمارية متنوعة في كندا، ومصر، وغينيا الاستوائية، والجابون عن اهتمامها بزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه رحب الوزير بتعزيز أوجه التعاون مع الشركة خلال الفترة القادمة؛ من أجل زيادة استثماراتها ودفع خطط عملها في مناطق امتيازها.

وبحث وزير البترول والثروة المعدنية، مع أوليفييه لوبوش رئيس شركة شلمبرجير العالمية، موقف تنفيذ برامج وعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات المسح السيزمي وخططها المستقبلية خلال الفترة القادمة.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الشركة وقطاع البترول، وخاصة في توفير أحدث التكنولوجيات المتطورة والحلول الرقمية لدعم الصناعة البترولية في مصر، ودعم جهود التحول الرقمي للقطاع ولاسيما في ضوء مساهمة الشركة الفعالة في إطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.