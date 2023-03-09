أوكرانيا: روما ستستضيف مؤتمر إعادة الإعمار في أبريل

أعلن السفير الأوكراني فى ايطاليا ياروسياف مينليك أن روما ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار أوكرانيا في 26 أبريل القادم.

ووفقا وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، مينليك في تصريح للصحفيين، خلال زيارته اليوم لمدينة تورينو الايطالية ، للقاء مؤسسات وجهات ساهمت في استقبال مواطنيه الفارين من الحرب "نريد أن يصل السلام قريبًا، استنادًا إلى القانون الدولي مع احترام ميثاق الأمم المتحدة، ونحن نبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق ذلك".

وأردف "ينبغي علينا أيضا أن نكون مستعدين للتفكير في مستقبلنا، لذلك خططنا لهذا المؤتمر، الذي ندعو إليه رواد الأعمال للمشاركة وتقديم مساهماتهم"، قائلا: "نحن مهتمون بالتعاون ليس فقط في القطاع الاقتصادي، ولكن أيضًا في المجال الثقافي".

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد أعلنت بعد الاجتماع في كييف مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في 21 شباط فبراير الماضي أن سلطات بلادها تعمل على مؤتمر حول إعادة الإعمار.