أوكرانيا: محطة زابوريجيا انقطعت عن شبكة الكهرباء عقب ضربات صاروخية روسية

انقطعت محطة زابوريجيا عن امدادات شبكة الكهرباء العادية الأوكرانية للطاقة النووية، عقب موجة هائلة من الضربات الصاروخية الروسية عبر البلاد.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرجو أتوم المشغلة لمحطة الطاقة النووية عبر تطبيق تليجرام، صباح اليوم الخميس، إنه يتم إمداد المحطة التي تحتلها القوات الروسية في مدينة إنرهودار بجنوب البلاد، عبر مولدات الديزل الطارئة، مضيفة أن إمدادات الوقود يمكن أن تستمر لعشرة أيام.

وتابعت الشركة المشغلة أن هذه هي المرة السادسة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام، التي تدخل فيها محطة الطاقة النووية للعمليات الطارئة.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو عن هجوم روسي "بربري وضخم". وأعلنت العديد من المدن الأوكرانية عن ضربات صاروخية تستهدف البنية التحتية للطاقة منذ الصباح الباكر، بما في ذلك العاصمة كييف وفي منطقتي أوديسا وخاركيف.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس، أكد متحدث باسم شركة "روس إنيرجو أتوم" المشغلة لمحطات الطاقة النووية الروسية، أن محطة زابوريجيا قد انفصلت عن شبكة الكهرباء العادية واتهمت أوكرانيا بقطع الإمداد دون سبب واضح.

وتخضع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، لسيطرة روسيا منذ نحو عام.