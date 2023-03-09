جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى

قال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر الذي يقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

ويأتي الإطلاق بعد بيان أصدرته يوم الثلاثاء كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون التي تتمتع بنفوذ كبير وقالت فيه إن أي تحرك لإسقاط أحد صواريخ التجارب الكورية الشمالية سيعتبر إعلانا للحرب، بحسب وكالة رويترز.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن الصاروخ أطلق قرابة الساعة 6:20 مساء (0920 بتوقيت جرينتش) من محيط نامبو بكوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية يوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية تنحى باللائمة على مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في تصاعد التوترات.

وستجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية واسعة النطاق تعرف باسم "درع الحرية" ابتداء من الأسبوع المقبل.