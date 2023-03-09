560 مليار جنيه إجمالي قيم التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2022

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قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية بلغ 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022.

وبحسب فريد، استحوذ نشاط إصدرات الأسهم على نسبة 54.4%؜ من إجمالي قيمة التمويل الممنوح بما يعادل 304.9 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته هيئة الرقابة المالية عن تطور مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2022.

بينما استحوذ نشاط عقود التأجير التمويلي 87.9 مليار جنيه من إجمالي التمويلات الممنوحة، ونشاط اصدارات ادوات الدخل الثابت على ٥٣.٢ مليار جنيه، واستحوذ نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على ٤٩ مليار جنيه، وحجم الأوراق المخصمة على ٣١.٣ مليار، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي ٢٩.٩ مليار جنيه وحجم التمويل العقاري الممنوح بلغ ١٣.٤ مليار جنيه.