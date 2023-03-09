محافظ الجيزة يفتتح معارض أهلا رمضان بإمبابة والوراق

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معارض أهلا رمضان للسلع والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفواكه ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، بأحياء شمال الجيزة والوراق.

وأكد المحافظ، أن المعارض التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تأتي استعداداً لاستقبال شهر رمضان، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن المعارض التي تم افتتاحها اليوم تقع بشارع المطار بإمبابة بحي شمال الجيزة وبشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق مؤكدا توافر كل السلع بالمعارض مع استمرارية تواجدها خلال شهر رمضان.

وتفقد المحافظ، باكيات العارضين بالمعارض مشدداً على كافة المسئولين المعنيين بأجهزة المحافظة على المرور الدوري للتاكد من عدم التلاعب بالأسعار وموجهاً رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية يومياً للمعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة كل فى نطاقه لمتابعه حركة البيع والشراء داخل المنافذ والتأكد من توافر السلع المختلفة وبالأسعار المحددة والتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة، كما تبادل الحديث مع بعض المترددين على المعرض ،للتأكد من مدى رضائهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة.

وشدد المحافظ، على مديرية التموين بالتنسيق مع الطب البيطري للتأكد من جودة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة قبل طرحها للمواطنين مع التشديد علي الشركات العارضة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ، بتوفير مساحات أراضي إضافية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لإقامة منافذ جديدة بالتعاون مع المجتمع المدني بما يُسهم في تغطية أقصى قدر ممكن من المناطق ليستفيد بها أعداد أكبر من المواطنين من أهالى المحافظة.

وناشد المحافظ، المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة.