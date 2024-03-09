التصريح بدفن جثة طفل عثر عليه غارقا بمجرى مائي بالمنيا

قررت النيابة العامة بمركز سمالوط غرب تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، ، التصريح بدفن جثة طفل، عثر علي جثته داخل مجرى مائى، بمعرفة الأهالي، لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وتسليم الجثمان للأهلية.

وكانت النيابة العامة، قد انتدبت الدكتور بيشوي جرجس مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان، والذي أثبت في تقريره عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ، بمناظرة الجثة لم يتبين وجود آثار عنف أو ضرب بالجسد او اي شبهة من الشبهات الجنائية.

كما تلقت النيابة محضر التحريات الأولية للرائد عبد الرحمن الغزاوي، والذي أكد أنه بعد سماع شهود العيان وأسرة الطفل، تبين أن الطفل سقط في المجرى المائي أثناء اللهو بالقرب من مسكنه.

وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بانتشال جثة طفل أربع سنوات داخل مجرى مائى، ناحية عزبة ناصر، مركز سمالوط غرب.

على الفور، شكل اللواء مدير الأمن، فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الواقعة، برئاسته ورئاسة اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، وضم اللواء أحمد الحيني المساعد والمشرف علي مركز سمالوط والعميد محمود الحلواني مأمور المركز، والمقدم عبد الرحمن الغزاوى رئيس المباحث ومعاونيه الرائدان محمد ضيف، محمد أبو العزائم.