مكافآت تصل إلى 1500 يورو للموظفين المشاركين بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس

رداً على غضب نقابات العمال في فرنسا من العمل الإضافي للموظفين المعنيين بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس، أعلن وزير الخدمة المدنية الفرنسي، ستانيسلاس جويريني، اليوم السبت، عن مكافآت خاصة لموظفي الخدمة المدنية، الذين تم تعبئتهم لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس هذا الصيف.

وقال ستانيسلاس جويريني لمحطة "فرانس.إنفو": "سيكون هناك نظام مكافآت مغرية للغاية تتراوح ما بين 500 إلى 1500 يورو لجميع الموظفين الذين سيكونون على الأرض لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية؛ اعتمادًا على درجة تعبئتهم خلال الفعاليات".

وذكرت المحطة الفرنسية، أن تصريحات الوزير جاءت رداً على دعوة اتحاد النقابات العمالية في فرنسا للإضرابات والمطالبة بـ"إجراءات فورية" من الحكومة الفرنسية لصالح الموظفين المشاركين في تنظيم فعاليات.

وهددت صوفي بينيه، الأمينة العامة لاتحاد النقابات العمالية في فرنسا، الخميس الماضي، في محطة "فرانس إنفو" بتقديم إشعار بالإضراب العام في بداية أبريل في الخدمة العامة.

ورد الوزير يوم السبت قائلاً: "وظيفتي أن أضمن عدم حدوث إضراب، لأننا نستجيب بجدية لمخاوف العملاء التي أثارتها النقابات".

وأضاف، "أعتقد أن البلاد بأكملها تريد ألا يكون هناك إضراب، وهذه الفعاليات يجب أن تكون لحظة نجاح للأمة".

ويعتمد مبلغ المكافأة على عدة معايير، على سبيل المثال، ما إذا كنا قد قمنا بإلغاء "جميع أيام الإجازة خلال الفترة الأولمبية بأكملها" أم لا؟.

وأضاف ستانيسلاس جيريني، "هل سيكون هناك مجهود إضافي قبل الألعاب؟"، ومن ثم فإن "الضباط في القنصليات، نظرًا لوجود تأشيرات سيتم إصدارها، يمكن أن يكونوا ضباط شرطة أيضًا، على سبيل المثال".

وأوضح أنه من المخطط إنشاء جهاز خاص إضافي لقوات الأمن التي سيتم تعبئتها بشكل خاص.

وتابع، "عمليات تكييف أيام إجازاتهم مدفوعة الأجر لوضعها في حساب توفير الوقت وإزالة الحد الأقصى لأيام العمل عن بعد لجميع الموظفين المعنيين بتنظيم الأولمبياد".

وقال الوزير الفرنسي: "سندعم أيضًا العائلات، وسننشئ 10 آلاف شيك للمستحقين، موجهين بقيمة 200 يورو لكل طفل، و350 يورو لكل طفل للعائلات ذات الوالد الوحيد".

وأردف، "سنقوم بإنشاء أماكن للحضانة، وسنحجز آلاف مكان في مراكز العطلات للآباء الذين يقررون إرسال أطفالهم إلى المخيم".

وأشار إلى أن الوزير سيلتقي النقابات الثلاثاء المقبل، "ضمن اجتماعات شهرية على المستوى الوزاري مع النقابات".