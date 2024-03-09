أوربان مشيدا بترامب: هيأ الظروف للسلام في العالم

أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مجددا إعجابه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن التقى الاثنان في فلوريدا أمس الجمعة، ووصفه بأنه "رئيس للسلام".

وقال أوربان، في تصريحات خلال زيارته ترامب في مقر إقامته في "مارالاجو" في بالم بيتش "نحن المجريون لدينا شيء واحد لنفعله وهو أن نعترف بصدق: سيكون العالم أفضل وسيكون أفضل للمجر، إذا عاد السيد الرئيس دونالد ترامب(إلى السلطة)".

وأضاف أوربان، في رسالة ، نشرها على "فيسبوك" أنه خلال فترة حكم ترامب كان هناك سلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وما كان لهذه الحروب أن تحدث اليوم، لو كان ترامب في مقعد السلطة بالولايات المتحدة".

وتابع أوربان أن ترامب " احترم العالم، وهيأ الظروف للسلام" وأعرب عن أمله أيضا في أن تحيي عودته إلى البيت الأبيض علاقات التجارة الثنائية.

يشار إلى أن ترامب يسعى لاعادة انتخابه لولاية ثانية عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر أن تجرى في نوفمبر المقبل.