رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: اتهامات إسرائيل لوكالة أونروا تزيد من مأساة الفلسطينيين

قال هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الدول الكبرى قالت إنها ستفعل ما بوسعها لفك الحصار الاقتصادي والاجتماعي عن الشعب الفلسطيني، لكنها لم تنفذ أي من تلك الوعود.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «هناك مساعٍ من بعض الدول لشراء بعض الوقت؛ لتنفيذ ما تبقى من المخطط الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني».

وأشار إلى أن «الأقنعة سقطت عن معظم الدول التي ادعت حرصها على حقوق الإنسان»، معقبًا: «لم يبقَ منهم سوى العبارات غير المجدية وغير المقنعة لشريحة كبرى من البشر الذين يشاهدون الموت السريري؛ الذي راح ضحيته الأطفال والنساء والشيوخ».

ولفت إلى أن الاتهامات التي وجهتها إسرائيل إلى موظفي «أونروا» بزعم أنهم متورطون في أحداث يوم 7 أكتوبر، يستهدف وقف المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وإنزال المزيد من المآسي عليه.

وأكد أن «الأمم المتحدة قامت بما عليها القيام بها بالنسبة للوضع في غزة»، منوهًا أن «المنظمة معنية بآلية معينة؛ مرتبطة بالدول الأعضاء، خاصة التي ترعى حقوق الإنسان».