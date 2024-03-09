طبيب الأهلي: وسام أبو علي سيتعافى من الإصابة بعد أسبوعين

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حدد أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي موقف اللاعبين المصابين بعد الفوز على الزمالك 2-0 في نهائي كأس مصر، مساء الجمعة.

أشار جاب الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي إلى أن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي سيتعافى من إصابته بشد خفيف أسفل العضلة الخلفية في مدة أقصاها أسبوعين.

وأشار إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق يسير بشكل جيد في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إجراء عملية في الكتف لإصابته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

ونوه طبيب الأهلي أيضا إلى أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق بدأ المرحلة الأولى من التأهيل للتعافي من إصابته بمزق في العضلة الخلفية.