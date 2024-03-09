شعبة البن: انخفاض 80 جنيها في سعر الكيلو بنسبة 15%

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أعلن حسن فوزي، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار البن بنسبة 15% بالتزامن مع فتح البنوك الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، إن قرار الشعبة بخفض الأسعار يرجع إلى انخفاض تكاليف الاستيراد؛ نتيجة تراجع سعر الدولار وقبول فتح الاعتمادات المستندية من البنوك للعملاء بشكل فوري، بالإضافة التسهيلات في الاستيراد.

وأشار إلى أن سعر كيلو البن الذي كان يباع بـ 480 جنيها، سيصل بعد الانخفاض 15% إلى 400 جنيه، بتراجع حوالي 80 جنيها.

ونوه بأن انخفاض أسعار البن ليس في صالح المستهلك وحسب؛ بل في مصلحة التاجر أيضا، موضحا أن تراجع الأسعار ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدل المبيعات وزيادة أرباح التجار.

وتوقع «فوزي» انخفاضا جديدا في أسعار البن مع استقرار السوق وتراجع سعر الدولار واستمرار فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك.