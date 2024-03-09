تدريب 75 كادرا طبيا بمستشفى بنى سويف التخصصى على الإنعاش القلبي الرئوي

نظمت مستشفى بنى سويف التخصصي، تدريبًا عن الإنعاش القلب الرئوي الأساسى "Basic Life support"، تنفيذًا لخطة وزارة الصحة للتدريب على التعامل مع الإصابة بتوقف القلب المفاجئ، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس أمانة المراكز الطبية الدكتورة مها إبراهيم، ونائب رئيس الأمانة الدكتور بيتر وجيه.



من جهته، أكد مدير مستشفى بنى سويف التخصصي، الدكتور أحمد صادق، أن التدريب جاء بناءً على التعاقد بين إدارة أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومجلس الإنعاش المصري التابع للمركز الأوروبي، وتم عقد دورة إنعاش قلب رئوي أساسي "Basic Life support" لمدة 3 أيام بقاعة تدريب المستشفى، بحضور فريق متخصص من مجلس الإنعاش المصري، وتم تدريب 75 من الكوادر الطبية بالمستشفى شملت أطباء وفنيين وتمريض للتعامل مع أعمال الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي.



وأشار صادق، إلى أن التدريب تم تحت إشراف ومتابعة مدير إدارة التدريب بالأمانة دكتورة لمياء لطفي، ومدير إدارة التدريب بالمستشفى الدكتورة منال بكري، موجهًا الشكر إلى وزارة الصحة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة؛ لدورها فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والعمل المستمر على تحقيق الأمن الصحى للمواطن سواء على المستوى الطبي أو التوعوى أو البحثي.