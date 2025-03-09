وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تدمر 88 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 88 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.

وقال البيان "في الفترة من الساعة 20.00 بتوقيت موسكو يوم 8 مارس، إلى الساعة 07.00 بتوقيت موسكو يوم 9 مارس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 88 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان، إلى "تدمير 52 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و9 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و3 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من إقليم كراسنودار ومقاطعتي ريازان وكورسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.