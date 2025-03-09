حماس: عدة لقاءات عُقدت مع أمريكا حول اتفاق غزة

أكد طاهر النونو القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز، يوم الأحد أن عدة لقاءات عقدت بين قيادات الحركة والمبعوث الأمريكي لشئون الرهائن آدم بوهلر.

وقال “عدة لقاءت تمت بالفعل بالدوحة تركزت حول إطلاق سراح أحد الأسرى مزدوجي الجنسية وتعاملنا بإيجابية ومرونة كبيرة بما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني”، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أنه قرر إرسال وفد إلى الدوحة يوم الاثنين في محاولة لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار.

ويضم الوفد، حسب إذاعة الجيش، نائب رئيس الشاباك ومنسق شئون الرهائن ومستشار نتنياهو.

ونقلت تايمز أوف إسرائيل عن مسئول إسرائيلي أن وفد التفاوض يضم أوفير فالك المستشار السياسي لنتنياهو، وأن مسئولا من الشاباك سيحل مكان رئيسه رونين بار الذي أبعده نتنياهو.