نجم الزمالك السابق يساند ريال مدريد أمام فايكانو

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حرص طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك السابق على حضور مباراة فريق ريال مدريد ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

ونشر حامد – الذي يلعب حاليا ضمن صفوف ضمك السعودي – مقطع فيديو على حسابه بـ "إنستجرام" أثناء وجوده في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

طارق حامد صاحب الـ36 عاما والمعروف بتشجيعه للريال حرص على حضور مباراة النادي الملكي والتي تأتي في الجولة السابعة والعشرين لليجا.

وكان اللاعب قد خرج من حسابات مدربه البرتغالي نونو ألميدا في ضمك، بعدما كان قد تعافى من الإصابة وعاد لتدريبات الفريق، ليصبح قريباً من الرحيل عن النادي السعودي في نهاية الموسم الحالي على الرغم من أن عقده مستمر لموسم آخر.

وارتبط اسم طارق حامد بالعودة للزمالك في يناير الماضي لكن لم تكن هناك مفاوضات رسمية مع لاعب الوسط الدفاعي لإعادته للقلعة البيضاء.