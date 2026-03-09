مسعد بولس: تصنيف جماعة الإخوان في السودان منظمة إرهابية يؤكد عزم واشنطن على مكافحة الإرهاب وكبح نفوذ إيران

قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة الإرهاب والتصدي للنفوذ الضار لإيران، وذلك عقب قرار واشنطن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية أجنبية وإرهابي عالمي مُصنَّف بشكل خاص.

وأوضح بولس، في منشور على حسابه بمنصة إكس، أن الشعب السوداني عانى بشكل كبير نتيجة الصراع المستمر في البلاد، بما في ذلك بسبب أفعال جهات خبيثة والانتهاكات التي ارتكبها طرفا النزاع في السودان ضد المدنيين.

وشدد بولس على أن الوقت قد حان لكي تقبل الأطراف المتحاربة فورًا هدنة إنسانية تسمح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين، وتهيئ المجال لبدء حوار يهدف إلى إنهاء الأزمة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أنها صنفت جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، مشيرة إلى أنها تعتزم تصنيفها «منظمة إرهابية أجنبية» اعتبارًا من 16 مارس.

وجاء في بيان الخارجية أن «تنظيم الإخوان المسلمين في السودان يستخدم العنف غير المقيد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان وتعزيز أيديولوجيته العنيفة».

وأضاف البيان أن «مقاتلي التنظيم، الذين تلقى العديد منهم تدريبًا ودعمًا آخر من الحرس الثوري الإيراني، نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين».