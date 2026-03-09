الناتو: نواصل الالتزام بالدفاع عن جميع الحلفاء ضد أي تهديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الاثنين، التزامه بالدفاع عن جميع الدول الأعضاء في الحلف في مواجهة أي تهديد.

وأشارت المتحدثة باسم الناتو أليسون هارت في بيان لمراسل الأناضول، إلى اعتراض ذخيرة بالستية كانت متجهة نحو الأجواء التركية اليوم الاثنين.

وذكرت أن اعتراض الذخيرة البالستية تم من قبل قطع الناتو في شرق المتوسط.

وشددت المتحدثة على مواصلة الناتو التزامه بالدفاع عن جميع حلفائه في مواجهة أي تهديد.

وفي وقت سابق الاثنين أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد الدفاعات الجوية لحلف "الناتو" المنتشرة بشرق المتوسط، ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي للبلاد.

وقالت في بيان إن منظومة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للناتو حيدت الذخيرة وأن قطعا منها سقطت بأرض خالية بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، دون تسجيل خسائر أو إصابات.

وأكد البيان أن تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقات حسن الجوار والاستقرار الإقليمي، واستدرك: "مع ذلك، نؤكد مجددا أن جميع الخطوات اللازمة ستتخذ بحزم ودون تردد لمواجهة أي تهديد يستهدف أراضينا أو مجالنا الجوي".

واختتم البيان بالتأكيد على أن تركيا تذكّر بأن الالتزام بتحذيراتها في هذا الشأن "يصب في مصلحة الجميع".

والأربعاء الماضي أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الدفاعات الجوية لحلف الناتو المنتشرة في شرق البحر المتوسط حيّدت ذخيرة بالستية أطلقت من إيران ورصدت متجهة نحو المجال الجوي التركي.