الإثنين 9 مارس 2026 1:25 ص القاهرة
يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 9 مارس 2026 - 1:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 مارس 2026 - 1:15 ص

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 15 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي إبراهيم – محمود مرعي

خط الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – ناصر ماهر – عودة فاخوري – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – حامد حمدان – باسكال فيري – أحمد توفيق – أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي – يوسف أوباما – مروان حمدي – دودو الجباس


