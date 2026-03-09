كوريا الجنوبية وأمريكا تبدآن مناورات درع الحرية

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مناوراتهما السنوية اليوم الاثنين للاستعداد لأي حالات طوارئ محتملة في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية، أن السلطات الكورية الجنوبية قالت إن مناورات درع الحرية سوف تستمر حتى 19 مارس الجاري، وتتضمن سيناريوهات تهديد حقيقية بناء على الدروس المستفادة من النزاعات السابقة.

ومن المتوقع أن تركز الدولتان على التقييم والتحقق بشأن ما إذا كان قد تم استيفاء الشروط لنقل مركز السيطرة المعلوماتي في وقت الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يشارك نحو 18 ألف جندي في المناورات، مثلما كان عليه الحال العام الماضي.