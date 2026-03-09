حزب الله يعلن استهداف قاعدة زائيف للدفاع الجوي في مدينة حيفا برشقة صاروخية نوعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال حزب الله اللبناني، إن عناصره استهدفوا ظهر اليوم الاثنين، قاعدة زائيف للدفاع الجوي في مدينة حيفا المحتلة بـ«رشقة صاروخيّة نوعية».

وأضاف في بيان مقتضب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أن «الهجوم يأتي ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة».

وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شن غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أن وجه تحذيرات لسكانها بإخلاء منازلهم، قائلا إنه يستهدف بنى تحتية في المنطقة تابعة لحزب الله.

وأظهرت لقطات تصاعد سحب الدخان من الضاحية الجنوبية لبيروت وسماع أصوات تفجيرات، وأعلن جيش الاحتلال أنه بدأ «استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت».

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»: «أعود وأدعو سكان الضاحية الجنوبية إلى إخلاء منازلهم».

وأضاف: «في الساعات القريبة سيعمل الجيش بقوة ضد البنى التحتية التابعة لجمعية القرض الحسن، التي تشكل عنصرا مركزيا في تمويل نشاط حزب الله».

من جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه أبلغ الدول الكبرى والأمم المتحدة باستعداد لبنان لاستئناف المفاوضات وبحث وقف التصعيد الإسرائيلي.

وأضاف أن «الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع لن يحقق ما تهدف إليه إسرائيل».