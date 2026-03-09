حرب إيران تدفع النفط فوق 117 دولارا للمرة الأولى منذ 2022

تخطت أسعار النفط، الاثنين، 117 دولارا للمرة الأولى منذ يوليو 2022، مدفوعة بالضغط على إمدادات الطاقة تحت وطأة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 27 بالمئة لتصل إلى 117.75 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15.7 بالمئة لتصل إلى 105.13 دولار.

وبلغ سعر خام برنت 106.94 دولارات للبرميل بزيادة نحو 15 بالمئة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 102.52 دولار بزيادة 13 بالمئة، بحلول الساعة 09:00 "ت.ج".

وتعد هذه مستويات من الأسعار غير مسبوقة منذ منتصف العام 2022.

وارتفعت الأسعار نتيجة خفض بعض الدول المنتجة الرئيسية للنفط إمداداتها، وتصاعد مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الشحن على السوق؛ بسبب توسع الحرب الأمريكية ​الإسرائيلية مع إيران.

ومن المتوقع أن يبحث وزراء مالية الدول السبع، عبر تقنية "الاتصال المرئي الاثنين، الإفراج عن احتياطات النفط.

وهذه المجموعة تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان.

ويهدف السحب من المخزونات الاستراتيجية إلى مواجهة نقص المعروض من النفط والسيطرة على الأسعار، وسط مخاوف من تفاقم التضخم في أنحاء العالم.

وتسببت الحرب على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التوقف شبه التام لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبيه؛ نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

وفي 2 مارس الجاري أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي سفن تحاول عبوره ستتعرض للهجوم.

ومن المضيق الاستراتيجي يمر نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيارة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا عسكريًا على إيران، قتل ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 1929، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت 6 جنود أمريكيين وأصابت 18.

كما تشن هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.