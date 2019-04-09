أول تعليق من رئيس جنوب أفريقيا السابق على إخفاء كنز القذافي في منزله

نفى اليوم الثلاثاء رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما ما تردد عن إخفائه نحو 30 مليون دولار تخص الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في منزله.

وكتب زوما، المحاط بفضائح الفساد، تغريدة قال فيها: " أنا مدين برسوم قانونية تقدر بالملايين. والآن أسمع إنني أحتفظ بأموال تخص شقيقي الراحل القذافي".

وكانت صحيفة صنداي تايمز الجنوب أفريقية قد نشرت تحقيقا قالت فيه إن السلطات العسكرية الليبية طالبت الرئيس ماتاميلا سيريل رامافوسا بالمساعدة في استعادة الملايين الخاصة بالقذافي التي يعتقد انها موجودة حاليا في إسواتيني، التي كانت تعرف سابقا بمملكة سوازيلاند.

وقال زوما: "أين هذه الأموال لأن جلالته لا يعرف شيء عنها؟"، في إشارة إلى ملك إسواتيني، الذي قالت الصحيفة إنه أكد مؤخرا لرامافوسا وجود الأموال.

وقالت الصحيفة إنه قبل الإطاحة بالقذافي وقتله عام 2011، كان يتمتع بعلاقة قوية مع جنوب أفريقيا، مضيفة أن زوما قدم "لشقيقه" ملاذا أمنا.

وأضافت الصحيفة أن القذافي بدلا من ذلك طلب من زوما حماية نحو 30 مليون دولار، لكي يستخدمها في دفع الرسوم القانونية في حال مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب أن أخفى الأموال في منزله الضخم، الذي يعد نفسه محور مشاكل بعدما تم استخدام أموال عامة لإجراء تجديدات به، أعطى زوما الأموال لملك إسواتيني للحفاظ عليها.

مع ذلك نفت وزيرة الشؤون الخارجية لينديوي سيسيولو تقرير الصحيفة، وقالت للصحفيين هذا الأسبوع "هذه قصة يتم تداولها منذ عدة أعوام، وهى أن الليبيين أحضروا أموالهم هنا".

وأضافت "لا توجد أموال في سوازيلاند، لا توجد أموال نحن على علم بها".