كوريا الجنوبية تمدد إقامة الأجانب وسط استمرار تفشي وباء كورونا

قررت كوريا الجنوبية تمديد إقامة الأجانب التي أوشكت على الانتهاء، لتجنب اضطرارهم زيارة مكاتب الهجرة وسط تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر بيان لوزارة العدل الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب"، اليوم الخميس، أنه بموجب هذه الخطوة، تم تمديد إقامة حوالي 60 ألف أجنبي مسجل داخل البلاد لمدة 3 شهور، والذين كان من المقرر انتهاء إقامتهم بحلول 31 مايو المقبل تلقائيا.

وأوضحت الوزارة، أنها تتوقع أن تساهم خطوة تمديد الإقامة في تقليل عدد زائري مكاتب الهجرة ومنع الزيارات للمكاتب التي قد تستغرق ساعتين في بعض المناطق الريفية، وتبلغ عدد طلبات تمديد الإقامة أكثر من 2500 طلب يومي في المتوسط.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تمدد فيها الوزارة تلقائيا إقامات الأجانب الموشكة على الانتهاء بشكل يتماشى مع حملة التباعد الاجتماعي الحكومية، التي من المخطط أن تنتهي في يوم 19 أبريل، وقامت الحكومة بتمديد إقامة أكثر من 130 ألف أجنبي مسجل في البلاد في شهر فبراير الماضي.