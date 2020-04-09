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اتحاد الكرة: اعتبار الأهلي بطلا للدوري؟ قرار صعب

محمود عيسى
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 1:54 ص | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 1:58 ص

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، أنه لا يمكن اعتبار الأهلي بطلا لمسابقة الدوري العام في حال إلغائها، بسبب توقف النشاط الرياضي لاتباع الإجراءات الإحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال نائب رئيس اللجنة الخماسية، في تصريحات لقناة تايم سبورت : طبقًا لعدد النقاط الباقية في بطولة الدوري سواء على صعيد الأقسام الأربعة، الأمر صعب في تحديد بطل للمسابقة".

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة بفارق 16 نقطة عن المقاولون صاحب الوصافة والذي خاض 18 مباراة.

وتقرر إيقاف النشاط الرياضي في مصر لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة كافة جميع الأجهزة واللاعبين لحين إشعار آخر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته على العالم


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