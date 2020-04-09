أعلن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الموافقة على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة أخرى من دولة السودان، قائلا: "ويتم طرح اللحوم البرازيلي الطازجة بسعر 90 جنيها، والسوداني الطازجة 85 جنيها، الدواجن المجمدة 37 جنيها، واللحوم المجمدة 63 جنيها".

وأشار الوزير، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى توافر احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي 4.5 شهر، كما تم وصول أول شحنة من الدواجن المجمدة المستوردة هذا الأسبوع.

وأوضح أن البقوليات -وتشمل الفول والعدس وغيرها- يوجد احتياطي استراتيجي آمن منها، لافتا إلى الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على عدم تصدير البقوليات وخاصة الفول والعدس لسد الاحتياجات المحلية أولاً.

ولفت المصيلحي، إلى التنسيق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء وكافة المحافظين على استمرار عمل كافة محال البقالة والسوبر ماركت ومحال الخضر والفاكهة والجزارة والألبان وكافة المصانع العاملة فى الصناعات الغذائية، لتعمل جميعها دون توقف ودون التقيد بساعات الحظر، واستمرار حركة الإمداد والنقل لكافة السيارات التي تعمل فى مجال الصناعات الغذائية دون توقف، لضمان إمداد الأسواق والمحال بكافة السلع المطلوبة لضمان استقرار الأسعار.