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برشلونة يتعاقد مع رودريجيز من سوسيداد

د ب أ
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 10:56 ص

ذكرت تقارير صحفية مساء الأربعاء أن نادي برشلونة الإسباني تعاقد مع داني رودريجيز صاحب الـ 14 عامًا، النجم الواعد في صفوف ريال سوسيداد.

وبحسب صحيفة "داريو سبورت" فإن برشلونة يعتزم ضم اللاعب لقطاعات الناشئين بالنادي تمهيدا للاعتماد عليه في الفريق الأول مستقبلا.

وتردد أن اللاعب حظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي ، لكن رودريجيز فضل في النهاية الانتقال للنادي الكاتالوني.

ويجيد اللاعب الأعسر اللعب في مركز الجناح وفي عدة مراكز في خط الوسط.

من جانبه يسعى سوسيداد لتعويض رحيل رودريجيز عبر التعاقد مع داني دياز النجم الصاعد لراسينج سانتاندير.


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