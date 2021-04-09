التنمية المحلية: وجود التوك توك في عواصم المحافظات والمدن مخالفة صريحة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة بالتعاون مع كل من المالية والصناعة والتجارة والإنتاج الحربي على مدار العام الماضي، لتحويل «التوك توك» إلى «ميني فان» على مستوى عواصم المحافظات والمدن.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن وجود «التوك توك» في الشوارع الرئيسية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى يعتبر مخالفة صريحة، ويتم التحفظ عليه.

وأوضح أنه يتم السماح بـ«التوك توك» في الشوارع الفرعية ببعض الأحياء والقرى والنجوع وتوابعها، لكن بترخيص، مضيفًا أنه تم ترخيص ما لا يقل عن 245 ألف «توك توك» على مدار العام الماضي حتى الأيام القليلة الماضية.

وأكد أنه يتم وضع خط سير لـ«التوك توك» ويوضع عليه اسم صاحبه ورقم خاص به وتعريفة مالية طبقًا لخط السير، ذاكرًا أنه لا يتم الترخيص لأي شخص أقل من 18 عامًا.