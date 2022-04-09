السعودية تقرر رفع عدد الحجاج إلى مليون من داخل المملكة وخارجها

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم السبت رفع عدد حجاج الموسم الحالي إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

وذكرت الوزارة - في بيان لها، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية - أن ذلك يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي واهتمام المملكة بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين حول العالم من أداء فريضة الحج، مع الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت أنه "سيتم استقبال مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وفقا للحصص المخصصة للدول، والاشتراطات الصحية المعلن عنها"، مؤكدة أن الحج هذا العام سيكون له ضوابط وهي أن يكون الحج للفئة العمرية أقل من 65 عاما مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية للقاحات كورونا المعتمدة بوزارة الصحة السعودية، كما يشترط للقادمين للحج تقديم نتيجة (pcr) سلبي لعينة اخذت قبل 72 على الأكثر قبل الوصول للمملكة.

وأكدت ضرورة التزام جميع الوافدين بالاشتراطات الصحية التي وضعتها المملكة في هذا الشأن.