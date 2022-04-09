شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل توبة الذي يُعرض في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، تصاعدًا قويًّا في الأحداث لشخصية صبا مبارك؛ بعدما كشفت عن خطتها للتخلص من سيطرة طرزان (محمد لطفي) على السوق فيما تتوارد إليها الأخبار عن توبة (عمرو سعد) وعودته للقاهرة.

وخلال أحداث الحلقة، تتمكن إحسان (صبا مبارك) من الاتفاق مع عدد من التجار على جلب بضاعة وبيعها بسعر منخفض للتخلص من سيطرة طرزان على السوق وذلك في سرية تامة بعيدا عن أعين رجالته.

إلا أن الأخبار المتواردة عن عودة توبة بعدما قبضت عليه الشرطة في بورسعيد تصيبها بالتشتت وبخاصة مع محاولاتها معرفة سر كتابة توبة وصولات أمانة لوالدها، ونتيجة لذلك التشتت تجد نفسها موافقة على زيارة زينهم ووالده لها ليتقدم لها.

وتقدم صبا في المسلسل دور إحسان مطاوع، حبيبة توبة الأولى قبل أن يهرب إلى بورسعيد، وخلال هروبه يسقط والدها مريضاً، فتتولى إدارة تجارته في قطع غيار السيارات، وتواجه مطامع طرزان الذي اشترك مع توبة سابقًا في جرائم سرقة، وبينما يصر الجميع على أن والدها لن ينجو من الغيبوبة التي سقط بها، تتمسك هي بقدرته على الحياة وعلاجه رغم سوء حالتها المادية، مع رفض شقيقها وزوجة والدها.

مسلسل توبة من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح.

وتشارك صبا أيضًا في مسلسل سوتس بالعربي الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة، وتظهر صبا بدور فريدة التي تدير المؤسسة.

مسلسل Suits هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الإسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).

وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا. يشارك صبا مبارك البطولة النجوم آسر ياسين، وأحمد داوود، وتارا عماد، وريم مصطفى، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجنايني.