مارسيليا يواصل التعثر في الدوري الفرنسي

واصل أولمبيك مارسيليا نزيف النقاط ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه لوريان، اليوم الأحد، في المرحلة الـ30 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم الأحد، عن فوز ليون على ضيفه رين 3 / 1، وأوكسير على مضيفه أجاكسيو 3 / صفر، وتولوز على مضيفه مونبيلييه 2 / 1، وكليرمون على مضيفه تروا 2 / صفر، في حين تعادل موناكو 2 / 2 مع مضيفه نانت، وستاد ريمس مع ضيفه ستاد بريست 1/ 1.

وعجز لاعبو لوريان ومارسيليا عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبذلك، بقي مارسيليا، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة، برصيد 61 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف غريمه اللدود باريس سان جيرمان (المتصدر)، قبل 8 مراحل على نهاية الموسم.

في المقابل، رفع لوريان رصيده 45 نقطة في المركز العاشر، علما بأنه مازال مفتقدا لطريق الانتصارات الذي غاب عنه للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة.