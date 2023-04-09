البابا يحيي قداس عيد الفصح بحضور 45 ألف شخص في ساحة القديس بطرس

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أحيا البابا فرنسيس قداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس في روما، في ذروة احتفالات عيد الفصح.

وترأس رسميا رئيس الكنيسة الكاثوليكية قداس عيد الفصح التقليدي، في حين أحياه عميد مجمع الكرادلة جيوفاني باتيستا ري.

وقال الفاتيكان إن نحو 45 ألف مؤمن تجمعوا في الساحة الأمامية لكاتدرائية القديس بطرس للاحتفال بعيد الفصح مع البابا البالغ من العمر 86 عاما.

وتابع البابا معظم القداس من وضعية الجلوس.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، شارك نحو 60 ألف شخص في قداس أحد الشعانين، وفقا لشرطة الفاتيكان.

وبعد القداس، مر البابا فرنسيس، مستقلا السيارة البابوية، على الحشود وسط فرحة كبيرة وتهليل العديد من المؤمنين بصوت عال (يحيا البابا). وكانت الساحة ممتلئة تماما في طقس مشمس بارد.

وبعد القداس التقليدي في أهم عيد للكنيسة الكاثوليكية، من المقرر أن يمنح البابا البركة التقليدية "بركة المدينة وبركة العالم".

وفي أحد الفصح، يحتفل المسيحيون بقيامة يسوع المسيح وبالتالي انتصار الحياة على الموت.

وفي عطلة عيد الفصح و "للتعبير عن فرحة قيامة يسوع المسيح" ، تم تزيين ساحة القديس بطرس بحوالي 35 ألف زهرة ونبات من هولندا وتحولت إلى "حديقة زهور"، بحسب الفاتيكان.

وتم تزيين المذبح بأزهار الزنبق والنرجس البري والورود.