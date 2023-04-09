فالفيردي مهدد بعقوبة قاسية بعد اشتباكه مع لاعب فياريال

بات الأوروجوياني فيدريكو فالفيدري، لاعب ريال مدريد مهدد بالحصول على عقوبة رياضية قاسية بعد اشتباكه مع أليكس باينا لاعب فياريال عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وكشفت تقارير إسبانية أن فالفيردي انتظر باينا بجوار الحافلة الخاصة بنادي فياريال عقب نهاية المباراة، ثم قال لباينا :" كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني" وبعدها قام بتوجيه لكمه في وجهه.

وأشارت صحيفة «سبورت» أن واقعة فالفيردي قد تمر دون عقوبة لأن حكم المباراة لم يدون أي شيء في تقريره عن تلك الواقعة، كما أن لجنة المسابقات بالليجا لن تحقق في شيء تخص تلك الواقعة إذا لم تكن هناك شكوى رسمية.

وأكملت الصحيفة الإسبانية أنه في حال تقدم نادي فياريال أو أليكس باينا شكوى رسمية ضد الأوروجوياني فسيقوم الاتحاد الإسباني بالتحقيق في تلك الواقعة التي لابد أنها تم التقاط تلك الواقعة بواسط الكاميرات الأمنية في الملعب.

وأتمت سبورت أن في تلك الحالة سيتعرض فالفيردي لإجراءات قانونية وعقوبة رياضية قاسية جدا.

وتعود أحداث تلك الواقعة في بداية الأمر خلال المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة كأس ملك إسبانيا يوم 19 من يناير الماضي حيث وجهت تقارير إسبانية اتهاما لأليكس بينا بأنه قال لفالفيردي:" ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد".