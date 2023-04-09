سول تنفي تقريرا بشأن تجسس أمريكا على الحلفاء

قللت كوريا الجنوبية من أي احتمال لحدوث خلاف مع الولايات المتحدة، بشأن تقرير أفاد بأن وكالات استخبارات أمريكية تجسست على مناقشات الحلفاء بشأن أوكرانيا، مؤكدة مجددا أن تحالفها مع واشنطن مازال قويا.



وذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في بيان اليوم الأحد "سنراجع الحالات السابقة من دول أخرى للتوصل إلى إجراءات مضادة وسنجري مشاورات مع الولايات المتحدة حول القضية"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وأضاف المكتب أن المزاعم الواردة في التقرير بشأن المناقشات الداخلية حول أوكرانيا "ليست مسألة مؤكدة".



وأصدرت كوريا الجنوبية، البيان، ردا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، زعم أن الولايات المتحدة تتجسس على الحلفاء، بما في ذلك كوريا الجنوبية، فيما يتعلق بخططها لدعم أوكرانيا بالأسلحة.



وتم نشر الوثيقة المسربة لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، الذي استند إليها التقرير، على وسائل التواصل الاجتماعي وكشفت أن الولايات المتحدة تتجسس أيضا على قادة عسكريين وسياسيين أوكرانيين كبار.