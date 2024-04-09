طارق الشناوي: مسلسلات الـ15 حلقة أنقذت الكاتب من الوقوع في فخ ملء ساعات زمنية طويلة دون محتوى

أثنى الناقد الفني طارق الشناوي، على مستوى مسلسلات رمضان هذا العام، مقارنًا إياها بالعام الماضي، عازيا هذا التقدم إلى التنوع الكبير في الموضوعات، وأيضا اعتماد فكرة الـ 15 حلقة، مشيرا إلى مساهمتهما في تسريع الأحداث وتقليل التطويل.

وأوضح خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن مسلسلات الـ15 حلقة أنقذت الكاتب من الوقوع في فخ ملء ساعات زمنية طويلة دون محتوى حقيقي، قائلا: «الكاتب كان يدخل في معركة ملء ساعات زمنية بأي كلام؛ لأنه لازم يعمل 30 حلقة، فيضطر إلى وضع أي كلام ويملأ الكلام الفارغ بكلام فارغ».

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تقديم أعمال درامية تلامس مشاعر المشاهدين وتترك أثرًا إيجابيًا في ذاكرتهم بدلا من التركيز على الكم.