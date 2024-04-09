 ضبط 6.5 أطنان لحوم ومصنعات دواجن وأسماك مجهولة المصدر في الشرقية - بوابة الشروق
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ضبط 6.5 أطنان لحوم ومصنعات دواجن وأسماك مجهولة المصدر في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 1:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 1:46 م

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، شنت حملة للمرور على 33 شادرا بمعارض أهلا رمضان وكلنا واحد والغرفة التجارية خلال الشهر الماضي، بإجمالى عدد زيارات 442 زيارة تم خلالها فحص 123 طن من اللحوم البلدية والمجمدة ومصنعاتها والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الحملات التفتيشية بلغ عددها 104 حملات أسفرت عن تحرير 94 محضر مخالفة بإجمالى مضبوطات 6.5 أطنان لحوم بلدية ومجمدة ومصنعات دواجن وأسماك مجهولة المصدر.

وأشار إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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