إسرائيل تستنفر سفاراتها تحسبا لمذكرات اعتقال بحق مسئوليها

طالبت الخارجية الإسرائيلية سفاراتها في أنحاء العالم بالاستعداد لتداعيات محتملة إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أصدر تعليماته لجميع البعثات الإسرائيلية "للاستعداد الفوري لموجة شديدة من أحداث معاداة السامية واليهود وإسرائيل"، على حد زعم بيان للخارجية الإسرائيلية.

كما أصدر كاتس تعليماته بإشراك المنظمات اليهودية في الخارج بشأن ضرورة الاستعداد لهذه الأحداث، بما في ذلك تنسيق تعزيز الأمن حول المؤسسات اليهودية مع السلطات.

وقال كاتس "نتوقع من المحكمة عدم إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار في المستويين السياسي والأمني"، وفقا لموقع "الجزيرة" الإخباري.

وعلى صعيد متصل، دعا مسؤول إسرائيلي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسئولين إسرائيليين، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

ونقلت " جيروزاليم بوست"، اليوم الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي -لم تسمه- قوله إنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية (تابعة للأمم المتحدة ومقرها بمدينة لاهاي في هولندا) التحرك ضد نتنياهو وكبار ضباط الجيش دون دعم علني أو تكتيكي من الولايات المتحدة.

أين بايدن؟

وداعيا الرئيس الأمريكي إلى التحرك، تساءل المسؤول الإسرائيلي "أين بايدن؟ لماذا هو هادئ بينما من المحتمل إلقاء إسرائيل تحت الحافلة؟".

في حين قال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين الـ124 دولة الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها تشارك في جهود لعرقلة إصدار مذكرات الاعتقال.

وعندما سئلت المحكمة الجنائية الدولية عن تقارير إعلامية عن مذكرات الاعتقال، قالت لشبكة "إن بي سي نيوز" إن لديها "تحقيقا مستقلا مستمرا فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين، وإنه ليس لدينا أي تعليق آخر للإدلاء به في هذه المرحلة".

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر مطلعة -لم تسمها- قولها إن نتنياهو خائف ومتوتر بشكل غير طبيعي، جراء احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى خلال الأيام الماضية، عددا مكثفا من المكالمات الهاتفية مع زعماء ومسؤولين دوليين في محاولة للضغط لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه، وخاصة مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال نتنياهو الجمعة الماضية إن إسرائيل "لن تقبل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".

وزعم نتنياهو أن "التهديد باعتقال الجنود والمسؤولين في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم أمر مثير للغضب"، مضيفا "لن ننحني لها".