سنتكوم تعلن تدمير منظومة دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الثلاثاء، تدمير منظومة دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية لجماعة الحوثي باليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، إن "القيادة المركزية الأمريكية نجحت الاثنين في تدمير منظومة دفاع جوي بصاروخين جاهزين للإطلاق، ومحطة تحكم أرضية (تابعة للحوثيين)"، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضحت أنها دمرت أيضا "طائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر في منطقة خاضعة لسيطرة الجماعة باليمن".

كانت الجماعة أعلنت الاثنين "إصابة مدني بجروح خطيرة وتدمير منزله في غارة أمريكية بريطانية على قرية المنظر في محافظة الحديدة غربي اليمن".

في سياق متصل، أفادت سنتكوم بأنه في 7 أبريل الجاري "تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين (لم يحددها)، نحو سفينة الشحن إم/ في هوب التابعة لتحالف حارس الازدهار، في خليج عدن، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وأشارت إلى أن "القيادة المركزية الأمريكية ملتزمة بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا لسفن التحالف والسفن التجارية".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر، استهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لتشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح